Коронавирус В Минздраве рассказали, нужно ли надевать маски на пляже

2020-06-20 14:00 300

На пляже, если шезлонги размещены на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, можно не надевать маски. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров", - отметил Степанов.

Напомним, столичные пляжи уже открыли для купания. Состояние воды проверяла Госпродпотребслужба.

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