Коронавирус Семьи погибших медиков начнут получать выплаты

2020-06-21 10:30 348

На следующей неделе стартуют страховые выплаты родственникам погибших от коронавируса медиков.



Семьи медиков, которые погибли из-за коронавируса, начнут получать выплаты со следующей недели. Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, говорится в пресс-службе Офиса президента.



"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что члены семьи в случае смерти медицинского работника от заболевания при выполнении профессиональных обязанностей получат 1 млн 575 тысяч 500 гривен.



Еще накануне сообщалось, что в Украине возросло число инфицированных COVID-19 медиков - их уже около шести тысяч.

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