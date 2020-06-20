Коронавирус МАУ расширила список рейсов за границу: куда могут полететь украинцы

2020-06-21 14:30 357
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В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании МАУ.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы “предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов”.

Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

Запланированы рейсы по следующим направлениям:

  • 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный);
  • 19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса;
  • 20 июня: Киев – Бангкок;
  • 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев;
  • 22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный);
  • 23 июня: Киев – Амстердам – Киев;
  • 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж;
  • 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный);
  • 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон;
  • 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев;
  • 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев;
  • 30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

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