МАУ расширила список рейсов за границу: куда могут полететь украинцы

В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
Об этом сообщили в пресс-службе компании МАУ.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.
Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы “предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов”.
Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.
В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
Запланированы рейсы по следующим направлениям:
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