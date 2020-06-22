Коронавирус В Минсоцполитики рассказали, какова вероятность заражения COVID-19 в маске и без

2020-06-22 18:30 432

В случае, если носитель COVID-19 ходит без маски, вероятность заразить здорового человека составляет 70%, а если в маске, то снижается до 5%. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, если носитель COVID-19 находится без маски, а здоровый человек в маске, то вероятность заражения 70%. Если наоборот, носитель в маске, а здоровый человек без, то вероятность заражения снижается до 5%. В случае, когда оба находятся в масках, то вероятность заражения снижается до 1,5%.

Напомним, по словам и.о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, для безопасного проведения внешнего независимого оценивания в области доставлено более 3,2 млн медицинских масок, а также привлечено более 11,6 тысяч медиков.

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