Экономика Китай активно готовится отказаться от доллара и платежных систем в валюте США

2020-06-23 14:45 87
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Китай начинает готовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы, это может произойти в случае наложения американских санкций.

“Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически”, – заявил зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. 

По его мнению, зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Кроме того, Синхай не исключил вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который располагает около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

“Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких”, - подчеркнул Фан Синхай.

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