Политика Зеленский заявил, что его не интересует политическое преследование Порошенко

2020-06-23 11:15 225
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Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг его предшественника на должности главы государства Петра Порошенко, заявил, что политическими преследованиями не занимается. 

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь", - заявил Зеленский в Skype-интервью The Globe and Mail.

По его мнению, пятый президент изображает жертву намеренно, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования.

Кроме того, Зеленский отметил, что скоро в Украине состоятся местные выборы — и это еще один большой политический кейс Порошенко.

Большинство людей в Украине понимают, что экс-президент разыгрывает политический театр, убежден Зеленский.

Напомним, 18 июня Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, однако заседание перенесли на 1 июля. Генпрокуратура закрыла три дела против Порошенко. При этом против пятого президента еще осталось более пятнадцати уголовных производств.

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