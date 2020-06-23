Политика видео Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам: Вы – засранцы

2020-06-23 18:00 435
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Водители фур не хотят платить за перегруз и даже создали соответствующую группу

Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщиков и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

"Мы делаем "Большое строительство" в стране. Строим дороги, думаем, как построить все по плану, как все успеть. Но есть разные водители, которые ездят перегруженными, у которых своя работа. Которым все равно, что государство тратит на один километр дорог примерно миллион долларов. Мы решили побороть эту проблему, решили сделать пропускные пункты. Они их все равно объезжают", - заявил в видеообращении глава государства.

Зеленский отметил, что дальнобойщики создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль.

"Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы хотим что-то сделать хорошее для страны. А вы помогать не можете. Так хоть не мешайте", – подчеркнул президент.

Глава государства попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать. "Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем. И будет больно", – подытожил Зеленский.

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