Коронавирус Пандемия: Китай одобрил проведение клинических испытаний шестой вакцины против COVID-19

2020-06-23 21:00 333

Китайская компания Chongqing Zhifei Biological Products получила разрешение властей Китая на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как сообщает во вторник газета “Пэнпай”, ранее власти сообщали о пяти медицинских препаратах, официально одобренных надзорными органами КНР.

В проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины будут участвовать Институт микробиологии Академии наук Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — дочернее предприятие Chongqing Zhifei Biological Products.

19 июня Министерство науки и технологий КНР сообщило о проведении в стране испытаний четырех инактивированных вакцин и одной рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора.

Также, ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь африканским странам после ее разработки. Перед тем власти Китая заявляли, что планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения ее исследований и тестирования.

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