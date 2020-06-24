Коронавирус Суд обязал президента постоянно носить маску из-за высокой угрозы covid-19

2020-06-24 12:16 237

Суд в Бразилии обязал президента cтраны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.

В случае отказа от исполнения судебного решения главе государства грозит штраф в 2000 реалов (около 387 долларов) за каждый день нарушения, передает Reuters.

Напомним, Болсонару неоднократно появлялся на митингах без маски и публично отрицал реальность угрозы, исходящей от коронавируса. Он также критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии.

Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству зараженных и смертей от COVID-19, уступая лишь США. По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране выявили 1 145 906 случаев коронавируса, умерли 52 645 человек.

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