Коронавирус Излечились от коронавируса уже пять миллионов человек, но пик еще не пройден

2020-06-24 14:12 186

За время пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировали 9,35 млн случаев заболевания. Выздоровели более 5 млн человек.

Согласно данных Worldometers, жертвами коронавируса стали почти 480 тысяч человек. Сейчас активными остаются 3,83 млн случаев инфицирования.

За последние сутки в мире подтвердили около 163 тысяч новых случаев заражения. В частности, в Бразилии коронавирус обнаружили у 40 тысяч человек. В США зафиксировали 36 тысяч новых случаев COVID-19, в Индии – более 15 тысяч, в России – почти 7,5 тысяч, в Мексике и Южной Африке по 4,5 тысяч.

В этот же день умерли 5465 человек. Больше всего жертв в Бразилии – 1364. В США зафиксировали 863 летальных случая, в Мексике – 759, в Индии – 468.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили, пандемия коронавируса еще не достигла пика, а ее последствия могут затянуться на десятилетия.

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