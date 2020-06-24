Коронавирус Граждан каких стран Евросоюз не впустит на свою территорию из-за коронавируса

2020-06-24 13:14 216

Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах.

Как сообщает The New York Times, в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.

При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают “зеленый свет” Китаю, подчеркнуло издание.

Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп запретил въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании. В ЕС раскритиковали решение главы Белого дома, отметив, что “коронавирус – это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий”.

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