Политика В ЕС пригрозили Лукашенко санкциями за массовые аресты и репрессии

2020-06-25 12:43 69

В ЕС рассматривают возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и всех ответственных за преследование оппозиции.

"Все это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения", - заявил евродепутат Михаэль Галер в комментарии Dw.

Также Евросоюз потребовал от белорусских властей и лично Александра Лукашенко немедленно освободить политических оппонентов и потенциальных кандидатов на президентский пост - Виктора Бабарико, Сергея Тихановского.

ЕС требует допустить всех кандидатов к выборам президента. В заявлении Евросоюза 19 июня содержится также призыв обеспечить честные выборы, гарантировать полное соблюдение верховенства закона и прекратить преследования и запугивания гражданского общества.

Напомним, в последние несколько месяцев в Беларуси проходят массовые аресты представителей оппозиции, задержаны уже более 40 человек.

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