Политика Украинцам разъяснили, как будет осуществляться декларирование доходов

2020-06-24 17:00 219

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, как будет осуществляться декларирование доходов украинцев и в каких случаях гражданам будут давать возможность их легализировать.

Об этом он сказал в интервью Mind.

По словам Марченко, есть задача президента поработать над нулевой декларацией и декларированием украинцами своих доходов. «Нулевая декларация означает, что какой-то период времени мы даем возможность тем, кто имеет зарубежные активы – легализовать их в Украине. А тем, кто имеет активы (в т. ч. денежные) на территории Украины – тоже легализовать».

Министр финансов также отметил, что на данный момент разрабатывается законопроект о нулевом декларировании.

«Сейчас обсуждается возможность введения декларирования доходов физическими лицами – так называемое разовое (нулевое) декларирование. Когда будет готов законопроект, сможем обсуждать. И отмечу, что после нулевого декларирования должны быть косвенные методы – налоговая служба будет иметь возможность осуществлять оценку затрат», – разъяснил он.

Марченко также рассказал, что в том случае, если человек задекларировал определенный объем доходов, и сначала государство «закрыло глаза» на их происхождение, то в будущем, в случае превышения определенным физическим лицом уровня задекларированных ранее доходов – могут быть вопросы касательно источников их происхождения.

Ранее «Хвиля» писала, что правительство разработает проект о нулевой декларации, которую предложат заполнять всем украинцам, чтобы легализировать свой доход.

При этом, заполнение декларации будет добровольным – те, кто легализируют свои доходы, смогут законно распоряжаться большими суммами наличных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который имплементирует ряд положений плана BEPS.

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