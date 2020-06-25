Политика ООН обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму

2020-06-25 08:38 228
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад, в котором сообщил о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

"В докладе Генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права", - сказал Кислица.

По словам украинского дипломата, генсек ООН указал, что российские власти продолжают блокировать доступ Управлению верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга.

Дипломат подчеркнул, что в докладе Генсека указали конкретные факты нарушений прав подсудимых и отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства на аннексированном Крымском полуострове. Так, задержанным не предоставляют надлежащую защиту и не разрешают встречаться с украинскими консулами.

Отдельно Гутерриш заявил о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных крымчан на территорию соседней России и на продолжающейся практике обысков и рейдов, прежде всего - у крымских татар, а также на нарушениях свободы собраний, свободы слова, религиозных прав и запрете деятельности Меджлиса крымских татар.

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