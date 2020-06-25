Коронавирус В Африке быстро растет уровень смертности от коронавируса

2020-06-25 15:46 117

За минувшие сутки в ЮАР были зафиксированы 111 новых летальных исходов от коронавируса COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии, сообщает Синьхуа.

Как сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе, коронавирус уже унес жизни 2 102 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 106 108. За сутки оно выросло на 4 518 человек. Кроме того, за сутки 29596 человек прошли тестирование на COVID-19.

Сейчас в ЮАР открыты более 400 пунктов для прохождения карантина, способных разместить чуть менее 38 тысяч человек.

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