Политика В Украине "взлетит" стоимость транспортировки газа: новые тарифы по областям

2020-06-25 18:00 150

В среду, 24 июня, Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы на транспортировку газа.

С 1 июля должна была состояться вторая фаза повышения тарифов за доставку газа, утвержденная постановлениями НКРЭКУ №№3014–3051, 3053–3056 (всего 42 нормативных акта) от 24 декабря 2019 года. Тогдашнее решение НКРЭКУ предполагало два этапа повышения тарифов – с 1 января и 1 июля.

При реализации второго этапа подорожания платежки за доставку газа в июле в среднем, по оценкам экспертов, должно было составить примерно 20%. Однако кризис внес свои коррективы. Но НКРЭКУ приняла решение о внесении изменений в "зимний пакет" постановлений.

Как следует из утвержденных НКРЭКУ новых тарифов, вторая волна подорожания будет существенно ниже, чем планировалось ранее.

Совсем не изменится тариф в платежках у клиентов Донецкоблгаза, Киевгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза, а стоимость услуг Киевоблгаза, Кировоградгаза, Ривнегаза символически повысится на 1%. Однако существенно подорожают в июле платежки для украинцев, которым доставляет "голубое топливо" Мелитопольгаз (22%), Одессагаз (21%), Уманьгаз (17%), Гадячгаз (16%), Запорожгаз (15%).

В обосновании решения НКРЭКУ сказано, что июльское подорожание будет меньше, чем планировалось, с целью недопущения социальной напряженности, вызванной потерями украинцев от карантина, который был введен для сдерживания пандемии COVID-19.

Напомним, в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ прописаны цены на газ для украинцев, таким образом уже с 1 июля должна существенно измениться система формирования тарифов.

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