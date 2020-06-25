Экономика Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу рабочей недели

2020-06-25 21:30 132
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По словам экспертов, торги сегодня, 25 июня, на валютном рынке будут достаточно активными, и на них будут влиять сразу три фактора.

В первую очередь, это приближение длительного уикэнда и завершение месяца/квартала/полугодия. У клиентов почти не остается времени на закрытие расчетов перед Днем Конституции, поэтому они сегодня попытаются как можно быстрее закрыть сделки. Это может повлиять на дальнейший курс доллара по отношению к гривне.

Второй фактор - возможный выход на торги "Нафтогаза", который начнет продавать валюту. Выходы нерезидентов на торги с покупкой американским долларом будут конечно будоражить рынок с ситуативным ростом котировок, поэтому монополист "Нафтогаз" получит возможность продавать валюту подороже.

Третий фактор - Период активных расчетов государства с экспортерами по возмещению НДС. До конца месяца и квартала остается слишком мало времени, поэтому экспортерты в ожидании прихода основным сумм НДС. Они уже не спешат продавать валютную выручку, стараясь подобрать оптимально высокий курс, что бьет по курсу национальной валюты.

Эксперты также прогнозируют, что в конце недели коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,85 гривен. Что касается обменников, то там будут следующие курсы: покупка 26,60-26,68 гривен и продажа 26,70-26,80.

 Добавим, что на сегодня, 25 июня, Национальный банк установил официальный курс валют на уровне 26,65 гривен за доллар. Гривна после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
 
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