Коронавирус Отмена общественного транспорта, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: "Под запретом..."

2020-06-27 11:30 114
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Несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает ВВС.

По его словам, под запретом может оказаться общественный транспорт в нескольких регионах.

Шмыгаль подчеркнул, что в Украине фиксируют увеличение количества зараженных, поэтому "закрытие транспорта – возможно" в некоторых регионах.

"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, окончательное решение принимает местная власть, но Кабинет министров будет давать рекомендации по усилению ограничительных мер при условии, что ускорятся темпы прироста больных и в больницах будет расти загруженность койкомест.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или даже внедрять карантин на государственном уровне", - объяснил он.

 Подытоживая, Денис Шмыгаль заявил, что первая волна карантина не сильно ударила по стране.

"Хотим сделать все возможное, чтобы снова не закрывать страну на локдаун. Но не можем предвидеть, как будут развиваться события", - резюмировал он в интервью с журналистами.

Добавим, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. Цифра за сутки преодолела критическую отметку.

 Согласно официальной статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1 109 новых случаев заболевания китайским вирусом. Эта цифра впервые превысила отметку в тысячу человек, а за последние сутки скончались 19 человек.

 

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