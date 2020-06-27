Отмена общественного транспорта, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: "Под запретом..."

Несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры
Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает ВВС.
По его словам, под запретом может оказаться общественный транспорт в нескольких регионах.
Шмыгаль подчеркнул, что в Украине фиксируют увеличение количества зараженных, поэтому "закрытие транспорта – возможно" в некоторых регионах.
"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр.
По словам Шмыгаля, окончательное решение принимает местная власть, но Кабинет министров будет давать рекомендации по усилению ограничительных мер при условии, что ускорятся темпы прироста больных и в больницах будет расти загруженность койкомест.
"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или даже внедрять карантин на государственном уровне", - объяснил он.
"Хотим сделать все возможное, чтобы снова не закрывать страну на локдаун. Но не можем предвидеть, как будут развиваться события", - резюмировал он в интервью с журналистами.
Добавим, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. Цифра за сутки преодолела критическую отметку.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире