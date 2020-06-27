Экономика Украинцам назвали новый курс валют после Дня Конституции

2020-06-27 13:00 288
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Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп.

Таким образом, он составил 26,6922 UAH/USD.

При этом, в пятницу, 26 июня, в обменных пунктах киевских банков доллар подскочил, а евро продолжает падать.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Международный валютный фонд примет решение о следующем транше для Украины после обзора выполнения программы Stand-By в сентябре 2020 года.

Так, программа МВФ позволяет Украине рассчитывать на широкую международную поддержку, в том числе от Европейского Союза.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину этим летом.

По информации главы Минфина, приезд миссии МВФ ожидается уже в июле или в августе.

Следует отметить, что программа Stand-By рассчитана на 18 месяцев и предусматривает финансирование в объеме 5 млрд долларов.

Украина уже получила первый транш кредита МВФ в сумме 2,1 млрд долларов.

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Экономика

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