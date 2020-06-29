Коронавирус Китайский коронавирус уже убил более полумиллиона человек

2020-06-29 14:43 300

Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло почти 504 тысячи человек, а вот излечились от коронавируса уже более пяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.info.

Так, за сутки прирост летальных случаев в мире составил почти три тысячи жертв.

На первом месте по числу смертей, согласно данным сайта, остаются США: 128,3 тыс. На втором месте - Бразилия (57 тыс.), на третьем - Великобритания (43,6 тыс.). Следом идут Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).

В Украине зафиксировано почти 43 тысячи заболевших коронавирусом. От инфекци скончались более 1,1 тысячи человек.

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