Коронавирус Ученые выяснили, что COVID-19 наносит большой вред не только легким, но и почкам

2020-06-29 09:11 225

По данным французских исследователей, в 80% случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, повреждаются почки, сообщает RFI.

По словам ученых, на их повреждение указывает повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов.

"Вирус поражает клетки системы почечных канальцев", - уточняют эксперты.

Авторы исследования предупреждают, что подобный эффект несет серьезные последствия для организма. Так, у больных COVID-19 может снизиться плотность костей из-за потери фосфатов, возникнуть боли в костях. Другим негативным результатом может стать повышенная кислотность крови.

"Также, у пациентов с повреждением почек из-за перенесенной коронавирусной инфекции, может наблюдаться частое мочеиспускание, обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии", - говорят в своем исследовании ученые.

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