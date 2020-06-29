Коронавирус В ЕС уточнили список стран, для которых откроют границы с 1 июля: что ждет украинцев

2020-06-29 17:00 309

Евросоюз уточнил перечень стран, для граждан которых с 1 июля откроет свои границы. Украины в обновленном списке нет, но ее также не внесли в "красный" список.

Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Euronews.

Сначала в четверг "зеленый" список содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Издание не уточняет, каким Еврокомиссия рекомендует сделать порядок въезда из стран, не вошедших ни в один из списков, в том числе из Украины. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Источники агентства также ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

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