Коронавирус В Госпогранслужбе рассказали детали пересечения границ

2020-06-29 19:00 93

После пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в самоизоляции не нуждаются лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, и абитуриенты. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 28 июня.

"25 июня были внесены изменения в постановление КМУ "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", - говорится в заявлении ведомства.

Изменения предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации лиц, которые прибыли из стран со значительным распространением Covid-19, в связи с пересечением государственной границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя и выезда из них, в случае получения отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР, проведенного после въезда в Украину.

Кроме того, не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных испытаний, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19 лицом.

В то же время иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, отказывают в пересечении государственной границы. Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или нуждающихся в дополнительной защите.

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