Коронавирус В Британии выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19

2020-06-30 10:39 162

Для лечения коронавирусной инфекции бесполезна комбинация препаратов лопинавир и ритонавир.

Как показали результаты британского клинического исследования RECOVERY, лекарство, обычно используемое при ВИЧ, не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19.

В научной работе они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов из контрольной группы. Из-за сложности применения лекарства исследование не проводилось на больных, подключенных к ИВЛ.

Исследование RECOVERY проводится с марта этого года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. За 100 дней были получены результаты, которые показали, что два препарата − гидроксихлорохин и лопинавир-ритонавир не улучшают выживаемость пациентов с коронавирусом, в то время как дексаметазон "спасает жизни".

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