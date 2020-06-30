Мир фото Ватикан канонизирует подростка, создавшего виртуальный каталог чудес

2020-06-30 14:12 273

Католическая церковь намерена канонизировать подростка из Британии Карло Акутиса, который в 2006 году в возрасте 15 лет скончался от лейкемии. Его также планируют провозгласить покровителем Интернета, сообщает NBC News.

Такое решения было принято в связи с тем, что Акутиса при жизни разработал онлайн-каталог евхаристических чудес.

Чтобы поделиться своей верой с остальными, Акутис выучил html и создал сайт - виртуальную выставку, где можно изучить список чудес, произошедших в мире. Церковь высоко оценила работу подростка: ее представители посчитали, что он с ней справился лучше команды профессионалов.

Карло лечили от лейкемии в Италии, но спасти его не удалось - подростка похоронили в городе Монца. В 2018 году Карло объявили Слугой Божьим, а в 2019 его останки переместили в базилику Санта-Мария-Маджоре.

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