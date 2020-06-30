Политика США поддержали Китай в конфликте с Гонконгом и перекрыли поставки оружия

2020-07-01 11:14 297

Официальный Вашингтон прекращает экспорт американской военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг.

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к (обеспечению) национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США", − сообщил в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам "если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна − одна система", то и Вашингтон должен относиться так же.

В заявлении пресс-службы Госдепа указано, что США вынуждены предпринять это действие, чтобы обеспечить национальную безопасность страны.

"Мы больше не можем различать экспорт регулируемой продукции в Гонконг и экспорт регулируемой продукции в материковый Китай", − отметили в ведомстве.

Напомним, 28 мая высший законодательный орган Китая принял резолюцию о разработке закона о нацбезопасности Гонконга, который позволит Пекину создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение акций протеста.

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