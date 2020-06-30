Коронавирус Пандемия китайского коронавируса быстро ускоряется - глава ВОЗ раскрыл суровую правду

2020-07-01 08:12 246

Пандемия коронавируса далека от завершения и начинает ускоряться, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - сказал Гебрейсус.

По его словам, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - резюмировал Гебрейсус.

Тем временем ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с COVID. Международное партнерство против коронавируса ACT-Accelerator было официально запущено 24 апреля.

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