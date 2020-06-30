Судовая реформа, игорный бизнес и торговля горючим - план работы ВРУ на неделю

Сегодня, 30 июня, в зале под куполом нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Также Рада планирует включить в повестку дня восемь законопроектов и определиться относительно донорства крови.
В повторном чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли. На повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.
В среду, 1 июля, нардепы определятся по упорядочению проведения спортивных мероприятий и занятий физической культурой и спортом и изменений к ЗУ "О государственной службе".
Для рассмотрения в первом чтении предложены документы относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим, о частной детективной деятельности и относительно совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством.
Рассмотрят изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства и по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля на улицах и дорогах. В 16:00 нардепы пойдут работать во фракциях и группах.
В четверг, 2 июля, ВРУ рассмотрит изменения в Регламент относительно графика проведения пленарных заседаний и касательно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов.
Парламент рассмотрит совершенствование условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии и несколько постановлений.
Для второго чтения предложены проекты законов о сельскохозяйственной кооперации, детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом и урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Пятница, 3 июля, начнется с традиционного часа вопросов к правительству.
После этого нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования и относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, которые взяты на учет до 1 января 1993 года и проживают в жилище временного назначения. На повестке дня и изменения в Кодекс гражданской защиты Украины относительно помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.
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