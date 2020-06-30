Политика У Зеленского ответили протестующим шахтерам

2020-06-30 16:30 132
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Работники госшахт требуют погасить 1,2 млрд долгов по зарплате, а также выполнить ряд других требований. В ОП говорят, что долги должны быть уже погашены.

Группа шахтеров, бессрочный протест которых начался во вторник, 30 июня, встретились с замглавы Офиса президента Юлие Ковалив, сообщает пресс-служба ОП.

Как сообщается, Ковалив заявила горнякам, что задолженность по зарплатам, которую они требуют погасить, уже должна быть ликвидирована.

"На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", - сказала она.

Ковалив отметила, что по заданию президента осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого 26 июня Кабмин принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по зарплате работникам всех госшахт. По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства 30 июня.

Замглавы ОП указала, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече, - погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Ковалив отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода поэтому их решение требует определенного времени.

Замглавы ОП призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис президента будет максимально этому способствовать.

Отмечается, что во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности, председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.

Среди участников акции шахтеры Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Напомним, на прошлой неделе Центрэнерго выплатило долг шахте Надежда, горняки которой устроили акцию протеста под Офисом президента.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

2020-06-28 14:00 2049

Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках

2020-06-27 12:30 4038

Для лечения коронавируса в Украине разрешили применять нелегальные лекарства

2020-06-26 09:37 621

Шмыгаль и Зеленский забили тревогу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

2020-06-25 17:30 708

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского ответили протестующим шахтерам

2020-06-30 16:30 132

Водохранилища оккупированного Крыма обмелели в два раза

2020-06-30 14:43 279

Судовая реформа, игорный бизнес и торговля горючим - план работы ВРУ на неделю

2020-06-30 12:16 294

В Раде хотят блокировать сайты и запрещать видео в YouTube. Появилась подробная схема

2020-06-29 20:00 1020
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского ответили протестующим шахтерам 2020-06-30 16:30 132
Водохранилища оккупированного Крыма обмелели в два раза 2020-06-30 14:43 279
Судовая реформа, игорный бизнес и торговля горючим - план работы ВРУ на неделю 2020-06-30 12:16 294
В Раде хотят блокировать сайты и запрещать видео в YouTube. Появилась подробная схема 2020-06-29 20:00 1020

Лента

18:30 В Киеве передумали отменять с 1 июля льготный проезд для иногородних
18:00 ВНО-2020: украинским выпускникам готовят новые правила, "для поступления надо..."
17:30 Остановят транспорт и закроют метро: каким областям в Украине грозит ужесточение карантина
17:00 В Украине пересчитают прожиточный минимум: что будет с пенсиями и субсидиями
16:30 У Зеленского ответили протестующим шахтерам
15:46 Знаменитый Женевский автосалон состоится не ранее 2022 года
15:15 В Украине удвоилось число тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции
14:43 Водохранилища оккупированного Крыма обмелели в два раза
фото 14:12 Ватикан канонизирует подростка, создавшего виртуальный каталог чудес
13:44 Как в 90-х! В центре Киева начались протесты шахтеров, которым задолжали более млрд