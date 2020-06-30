Коронавирус Остановят транспорт и закроют метро: каким областям в Украине грозит ужесточение карантина

2020-06-30 17:30 87

В Украине растет количество зараженных коронавирусом, потому власти планируют ужесточение карантина.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Коронавирус в Украине

По случаям инфицирования в стране лидирует Львовская область. Там за последние сутки обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал президент Владимир Зеленский.

В то же время правительство готовит больницы ко второй волне пандемии в стране. Сейчас есть кровати для почти 30 000 больных, а аппаратов ИВЛ используется не много, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Ужесточения карантинных мер

Как рассказал в интервью ВВС премьер-министр Денис Шмыгаль, в некоторых областях из-за стремительного распространения коронавируса могут снова ввести жесткий карантин. В частности, возможно закрытие общественного транспорта, метро.

Но политик также отметил, что принятие решений о локальных усилениях или ослаблениях карантина зависит от местного самоуправления.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 30 июня к ослаблению не готовы Киев и такие области:

Волынская;

Донецка;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Киевская;

Луганска;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом, это несколько больше, чем было накануне. Всего по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в стране зафиксировано 44 334 больных COVID-19.

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