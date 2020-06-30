Политика Украине нужен Крым, а не компенсация - глава МИД Кулеба

2020-06-30 20:00 255
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Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров, поэтому Украина не будет просить у РФ за это компенсацию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 30 июня.

По его словам, у украинского правительства совершенно другая стратегия в этом вопросе.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что оккупация полуострова - временная, незаконная и подпадает под международное право.

"Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась", - сказал министр.

По словам Кулебы, для Украины очень важно, чтобы в судебных процессах не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

"Безусловно, компании имеют право подавать иски. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", - резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совет Евросоюза утвердил решение продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на год. Ранее это решение было одобрено послами стран-членов Европейского Союза.

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