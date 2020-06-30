Коронавирус Евросоюз утвердил список стран, из которых разрешен въезд

2020-06-30 21:00 243
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Совет Европейского Союза опубликовал перечень стран, граждане которых смогут пересекать их границы, начиная с завтрашнего дня, 1 июля.

В список попали 14 стран, а Украины среди них нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета Евросоюза, опубликованном во вторник, 30 июня, на их сайте. Согласно решению, с 1 июля ЕС откроет границы для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса , Уругвая. Кроме того, разрешение на въезд могут дать Китаю, если те откроют границы для граждан ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС сократил список стран, для которых откроет границы.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Венгрией с 1:00 29 июня снова начали работать пункты пропуска "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Звонково-Лонья" и "Косино-Барабаш".

Также сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" решила увеличить список стран, в которые будет осуществлять регулярные рейсы в июле и августе.

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