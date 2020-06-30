Политика Шмыгаль заявил, что в любой момент готов уйти в отставку

2020-06-30 21:30 204
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По словам главы правительства, президент Владимир Зеленский не давал ему никаких сроков на должности.

Также премьер отметил, что он незамедлительно сложит свои полномочия, если народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое желание.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантий на должности, это не частный бизнес... Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или Президент выразят такое мнение ", - заявил Шмыгаль.

Кроме того он подчеркнул, что его правительство практически завершило реформу децентрализации и теперь переходит к финишной прямой - выборам местных советов.

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