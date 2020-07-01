Политика Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля

2020-07-01 08:39 144
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня, 1 июля, Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе. 

Парламент начал рассматривать данный законопроект во втором чтении вчера, 30 июня, но нардепы успели пройти только 120 правок. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.

В планах работы ВРУ на сегодня также проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

Также на повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Судовая реформа, игорный бизнес и торговля горючим - план работы ВРУ на неделю

2020-06-30 12:16 483

В Раде хотят блокировать сайты и запрещать видео в YouTube. Появилась подробная схема

2020-06-29 20:00 1284

Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках

2020-06-27 12:30 4107

"Депутатов штрафовать нельзя": нарушители карантина спрятались от полиции в Раде

2020-06-23 19:00 777

Еще новости в разделе "Политика"

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выдворил из страны дипломатов ЕС

2020-07-01 09:10 129

Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля

2020-07-01 08:39 144

Шмыгаль заявил, что в любой момент готов уйти в отставку

2020-06-30 21:30 705

Украине нужен Крым, а не компенсация - глава МИД Кулеба

2020-06-30 20:00 666
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выдворил из страны дипломатов ЕС 2020-07-01 09:10 129
Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля 2020-07-01 08:39 144
Шмыгаль заявил, что в любой момент готов уйти в отставку 2020-06-30 21:30 705
Украине нужен Крым, а не компенсация - глава МИД Кулеба 2020-06-30 20:00 666

Лента

10:11 Доллар и евро в Украине подешевели - правильный курс валют на сегодня
09:38 С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт
09:10 Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выдворил из страны дипломатов ЕС
08:39 Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля
08:12 Пандемия китайского коронавируса быстро ускоряется - глава ВОЗ раскрыл суровую правду
07:29 Preppy-look: вечная молодость твоего стиля
22:00 Ученые нашли способ понижать давление без лекарств
21:30 Шмыгаль заявил, что в любой момент готов уйти в отставку
21:00 Евросоюз утвердил список стран, из которых разрешен въезд
20:30 Украинцам пересчитают пенсии: кому и сколько