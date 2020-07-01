Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля

Сегодня, 1 июля, Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.
Парламент начал рассматривать данный законопроект во втором чтении вчера, 30 июня, но нардепы успели пройти только 120 правок. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.
В планах работы ВРУ на сегодня также проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов.
В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.
Также на повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.
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