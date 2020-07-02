Политика Из-за нарушения условий карантина ушел в отставку глава Минздрава

2020-07-02 13:44 372

Глава Минздрава Новой Зеландии Дэвид Кларк, дважды нарушивший режим самоизоляции во время карантина, объявил, что уходит в отставку.

"Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения", − отметила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз, сообщает газета Otago Daily Times.

Напомним, после введения в марте общенационального карантина чиновник дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже.

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