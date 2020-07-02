Коронавирус Польша сняла часть ограничений для украинцев

2020-07-02 16:30 156

Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Пограничной службы Польши.

"С полуночи с 12 по 13 июня этого года пограничные проверки на всем участке внутренней границы были завершены. Отмена пограничного контроля на внутренней границе также означает отмену санитарного контроля и отсутствие карантина. Ограничения, включая ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на внешней границе ЕС", - указано в сообщении.

Но есть ряд исключений для лиц, которые освобождаются от 14-дневного карантина после пересечения польской границы.

"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины", - говорится в сообщении.

Так, на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен.

Границу с Польшей можно пересечь только в некоторых пунктах Украины:

- в Корчевой (с украинской стороны - Краковец);

- в Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская);

- в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин);

- в Медыке (с украинской стороны - Шегини).

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