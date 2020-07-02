Экономика Гривна упала на межбанке после отставки главы НБУ: курс валют

2020-07-02 17:00 156

В четверг, 2 июля, когда о своей отставке заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, курс доллара на межбанковских торгах вырос до отметки 27,22 - 27,25 гривны.

Об этом свидетельствуют данные сайта Finance.ua.

По состоянию на 16:59 четверга, 2 июля, средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США - 27,22 - 27,25 грн;

евро - 30,68 - 30,72 грн.

Для погашения паники на рынке Нацбанк дважды продавал по 100 миллионов долларов, сначала - по 27,15 гривен, потом - по 27,20 грн.

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