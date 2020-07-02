Политика Смолий объяснил причины своей отставки

2020-07-02 18:00 159
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В четверг, 2 июля, председатель Национального банка Украины Яков Смолий провел встречу с руководителями украинских банков, во время которой объяснил причины своей отставки. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По словам Смолия, он постоянно сталкивался с политическим давлением.

Вместе с тем глава НБУ поблагодарил банкиров за годы совместной работы и заявил, что "банки - это форпост финансовой стабильности страны сегодня".

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова, в свою очередь, заявила, что правление Нацбанка решило пока продолжить свою работу для сохранения макростабильности и институциональной способности финрегулятора.

"Мы полностью разделяем опасения Якова Васильевича относительно политического давления", - отметила рожкова.

Стоит отметить, что в настоящее время глава и правление НБУ в полном составе продолжают выполнять возложенные на них обязанности и работают по текущему графику.

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