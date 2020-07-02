Коронавирус Польша оплатит тестирование на коронавирус украинских заробитчан – посол

2020-07-02 20:00 120
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Во время карантина граждане Украины смогут работать

Граждане Украины, которые приезжают на работу в Польшу, проходят тестирование за счет ее государственных средств. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире канала "Дом" в четверг, 2 июля.

Дипломат отметил, что такие поездки проводятся уже с конца мая. По его словам, существует несколько пограничных переходов, через которые в Польшу на работу могут приехать граждане Украины, имеющие рабочую визу или контракт.

"Им обязательно надо заполнить анкету, в которой объяснить, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина. Им измеряют температуру, проводят основные элементы проверки на болезнь. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу на работу, проходят тестирование за счет государственных средств Польши там, где они будут работать, и карантин они проходят в местах работы", – рассказал Цихоцкий.

Посол также подчеркнул, что во время карантина граждане Украины могут работать, но в рамках группы людей, с которыми они приехали в Польшу. Однако в течение восьми дней возможности такого работника путешествовать по Польше ограничены.

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