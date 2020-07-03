Политика Арахамия проговорился, что уже есть понимание по новому главе НБУ

2020-07-03 11:15 234

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Как заявил Арахамия в эфире украинского ТВ, относительно претендента на должность главы Нацбанка "существует понимание среди всех фракций".

"Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - отметил нардеп.

По словам политика, Верховная Рада сегодня может рассмотреть отставку Смолия.

Ранее Арахамия объяснил, чем Смолий вызвал недовольство власти. По словам политика, Национальный банк Украины создал государственным и коммерческим банкам такие условия, что выдавать кредиты бизнесу им невыгодно, а потому те часто отказывают предпринимателям из-за потенциальных рисков.

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