Ким Чен Ын наивно считает, что коронавирус в Северную Корею не проник

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря жестким мерам и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, Ким Чен Ын считает, что достижение было достигнуто благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".
Лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".
Напомним, еще в начале февраля Северная Корея запретила иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии. Также в страну закрыт доступ для туристов.
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