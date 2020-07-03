Коронавирус Ким Чен Ын наивно считает, что коронавирус в Северную Корею не проник

2020-07-03 14:14 291
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря жестким мерам и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство страны, Ким Чен Ын считает, что достижение было достигнуто благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".

Лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".

Напомним, еще в начале февраля Северная Корея запретила иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии. Также в страну закрыт доступ для туристов.

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