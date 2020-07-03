Коронавирус Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19

2020-07-03 15:28 390

Международная группа исследователей обнаружила новую мутацию коронавируса G614, которая распространяется быстрее обычной формы Covid-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

"Наши глобальные данные отслеживания показывают, что вариант G614 распространялся быстрее в спайковых белках (шиповидные выросты на поверхности вируса — ред.), чем D614. В нашем понимании, это означает, что вирус, вероятно, будет более заразным", - пишет в своем докладе биолог-теоретик Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Мутация влияет на остаточный белок - структуру, которую вирус использует для проникновения в клетки, которые он заражает. Теперь исследователи проверяют возможность контроля вируса с помощью вакцины, нацеленной на спайковый белок.

Биологи полагают, что новая мутация G614 почти полностью заменила первую версию, распространенную в Европе и США, под названием D614.

"До 1 марта 2020 года вариант G614 был редким за пределами Европы, но в конце марта частота его появления возросла во всем мире", - пишут ученые.

Профессор медицинской онкологии в британском университете Уорика Лоуренс Янг считает положительной новостью тот факт, что новая версия вируса менее патогенна и переносится пациентами легче.

По мнению ученых, новая версия коронавируса быстрее размножается в верхних дыхательных путях - в носу, пазухах и горле. Это объясняет причину ее более легкого протекания у больных.

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