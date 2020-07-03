Экономика В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд

2020-07-03 17:34 132
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В следующем году Украина должна будет выплатить по долгам рекордные 600 миллиардов гривен, сообщил в пятницу, 3 июня, министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас дефицит государственного бюджета в этом году 7,5% валового внутреннего продукта. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить. На сегодняшний момент единственное, что могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 млрд грн", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что власти выполнят все обязательства государства перед социальной сферой, медработниками и работниками сферы образования

"Мы четко учли возможности этого года по повышению минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 грн. И мы четко понимаем, как будем планировать и выполнять бюджет следующего года, в том числе, по погашению международных и внутренних долговых обязательства, а особенно – по выполнению социальных функций государства перед гражданами Украины", - сказал премьер.

Отметим, за полгода Украина набрала кредитов почти на 260 миллиардов гривен.

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