Коронавирус В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки

2020-07-04 10:00 348
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За прошедшие 24 часа 15 человек с коронавирусом умерли, а еще 597 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 47 677.

За минувшие сутки в Украине выявили 914 инфицированных коронавирусом, 15 ранее заболевших пациентов скончались. Об этом по состоянию на утро субботы, 4 июля, свидетельствуют данные СНБО.

За время пандемии коронавирусом в стране заразились 47 677 человек. Также подтверждено 1 227 смертей, из которых 15 - за последние сутки.

Вылечились от коронавируса 21 155 человек, 597 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92 случая).

По данным МОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1936 случаев;
  • Волынская область - 2663 случая;
  • Днепропетровская область - 1110 случаев;
  • Донецкая область - 599 случаев;
  • Житомирская область - 1447 случаев;
  • Закарпатская область - 3214 случаев;
  • Запорожская область - 588 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2598 случаев;
  • Кировоградская область - 657 случаев;
  • г. Киев - 5465 случаев;
  • Киевская область - 2747 случаев;
  • Львовская область - 6059 случаев;
  • Луганская область - 84 случая;
  • Николаевская область - 455 случаев;
  • Одесская область - 1835 случаев;
  • Полтавская область - 322 случая;
  • Ровенская область - 4041 случай;
  • Сумская область - 308 случаев;
  • Тернопольская область - 2025 случаев;
  • Харьковская область - 2311 случаев;
  • Херсонская область - 196 случаев;
  • Хмельницкая область - 828 случаев;
  • Черновицкая область - 4972 случая;
  • Черкасская область - 657 случаев;
  • Черниговская область - 560 случаев.

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