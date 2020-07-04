Коронавирус В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки

2020-07-04 10:00 348

За прошедшие 24 часа 15 человек с коронавирусом умерли, а еще 597 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 47 677.

За минувшие сутки в Украине выявили 914 инфицированных коронавирусом, 15 ранее заболевших пациентов скончались. Об этом по состоянию на утро субботы, 4 июля, свидетельствуют данные СНБО.

За время пандемии коронавирусом в стране заразились 47 677 человек. Также подтверждено 1 227 смертей, из которых 15 - за последние сутки.

Вылечились от коронавируса 21 155 человек, 597 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92 случая).

По данным МОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1936 случаев;

Волынская область - 2663 случая;

Днепропетровская область - 1110 случаев;

Донецкая область - 599 случаев;

Житомирская область - 1447 случаев;

Закарпатская область - 3214 случаев;

Запорожская область - 588 случаев;

Ивано-Франковская область - 2598 случаев;

Кировоградская область - 657 случаев;

г. Киев - 5465 случаев;

Киевская область - 2747 случаев;

Львовская область - 6059 случаев;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 455 случаев;

Одесская область - 1835 случаев;

Полтавская область - 322 случая;

Ровенская область - 4041 случай;

Сумская область - 308 случаев;

Тернопольская область - 2025 случаев;

Харьковская область - 2311 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 828 случаев;

Черновицкая область - 4972 случая;

Черкасская область - 657 случаев;

Черниговская область - 560 случаев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире