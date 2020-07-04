Экономика Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 744
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Национальный банк Украины на понедельник, 6 июля, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,17 грн/долл.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на сайт регулятора.

Таким образом, после двух дней падения, гривна укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Кроме того, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 30,51 грн/евро.

Из этого следует, что гривна укрепилась к евро на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., к евро – 30,46/30,49 грн/евро.

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