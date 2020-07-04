Политика видео Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов

2020-07-04 12:00 417
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с претендентами на должность главы Национального банка Украины, уже сформирован шорт-лист.

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в ближайшие дни кандидатура будет озвучена и выбрана.

Как рассказал Шмыгаль, есть два основных требования к кандидату на главу НБУ - высокий профессионализм и кристальная репутация.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. Неназначение сегодня руководителя как раз и подтверждает неожиданность решения. Подтверждает то, что нужно время на конcультации, которые были вчера начатые президентом. На то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру . Требований две: высокий профессионализм и кристальная репутация. Поэтому сегодня-завтра-послезавтра - ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть шорт-лист кандидатов", - заявил Шмыгаль.

Фамилий кандидатов премьер так и не назвал.

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Политика

видео Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов 2020-07-04 12:00 417
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