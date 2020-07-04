Экономика До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 402

В июле, в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия, курс валют в Украине ожидает периодическая турбулентность. Однако, по мнению эксперта института GROWFORD Алексея Куща, она будет незначительной.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"В июле, в связи с отставкой Якова Смолия, курс валют в Украине ожидает периодическая турбулентность. Но я не думаю, что она будет серьезной. Небольшой "отскок" будет, но ничего феноменального на этот месяц я не ожидаю. Думаю, что коридор 28-30 гривен за доллар на осень – это то, к чему можно быть готовым", - прогнозирует он.

Как пояснил эксперт, все будет зависеть от того, какую из двух моделей реагирования на кризис выберет руководство страны. Это может быть модель жесткого монетарного ограничения - по аналогии с той, которая применялась во время Великой депрессии в США. Такую модель реализовывал Смолий. В США в 1930-х годах не было инфляции, там падение цен произошло за счет того, что у людей просто не было денег, за которые можно было бы купить товар.

"Стоит понимать, что нынешняя курсовая стабильность и низкая инфляция являются не результатом позитивных процессов в украинской экономике, а ее разрушения. Когда платежеспособность населения и рост бизнеса находятся практически на нуле, предприятия замораживают капитальные инвестиции, в том числе, это видно по резкому сокращению импорта. Плюс, свою роль играют крайне низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, а в наших подземных хранилищах сейчас рекордные объемы газа. По большому счету, Украина сейчас находится в состоянии стабильности "от противного", - говорит Кущ.

Он добавил, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от развития экономики и самого кризиса.

"Если следующий глава НБУ будет придерживаться стратегии Смолия, то мы можем очень плавно пройти осенний период просто за счет того, что у людей не будет денег. Если придет человек, который будет реализовывать альтернативную политику и попытается за счет увеличения ликвидности каким-то образом амортизировать кризисное влияние на экономику, попытается "завести" какие-то отрасли промышленности, стабилизировать социальную систему с помощью бюджетных вливаний, увеличения платежеспособного спроса населения, у нас будет классическая модель реагирования на кризис. В таком случае инфляция может "разогреться" до 10-15%, и будет девальвация", - резюмировал Кущ.

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