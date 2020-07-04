Экономика До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 402
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В июле, в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия, курс валют в Украине ожидает периодическая турбулентность. Однако, по мнению эксперта института GROWFORD Алексея Куща, она будет незначительной.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"В июле, в связи с отставкой Якова Смолия, курс валют в Украине ожидает периодическая турбулентность. Но я не думаю, что она будет серьезной. Небольшой "отскок" будет, но ничего феноменального на этот месяц я не ожидаю. Думаю, что коридор 28-30 гривен за доллар на осень – это то, к чему можно быть готовым", - прогнозирует он.

Как пояснил эксперт, все будет зависеть от того, какую из двух моделей реагирования на кризис выберет руководство страны. Это может быть модель жесткого монетарного ограничения - по аналогии с той, которая применялась во время Великой депрессии в США. Такую модель реализовывал Смолий. В США в 1930-х годах не было инфляции, там падение цен произошло за счет того, что у людей просто не было денег, за которые можно было бы купить товар.

"Стоит понимать, что нынешняя курсовая стабильность и низкая инфляция являются не результатом позитивных процессов в украинской экономике, а ее разрушения. Когда платежеспособность населения и рост бизнеса находятся практически на нуле, предприятия замораживают капитальные инвестиции, в том числе, это видно по резкому сокращению импорта. Плюс, свою роль играют крайне низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, а в наших подземных хранилищах сейчас рекордные объемы газа. По большому счету, Украина сейчас находится в состоянии стабильности "от противного", - говорит Кущ.

Он добавил, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от развития экономики и самого кризиса.

"Если следующий глава НБУ будет придерживаться стратегии Смолия, то мы можем очень плавно пройти осенний период просто за счет того, что у людей не будет денег. Если придет человек, который будет реализовывать альтернативную политику и попытается за счет увеличения ликвидности каким-то образом амортизировать кризисное влияние на экономику, попытается "завести" какие-то отрасли промышленности, стабилизировать социальную систему с помощью бюджетных вливаний, увеличения платежеспособного спроса населения, у нас будет классическая модель реагирования на кризис. В таком случае инфляция может "разогреться" до 10-15%, и будет девальвация", - резюмировал Кущ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов

2020-07-04 12:00 417

Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 744

Арахамия проговорился, что уже есть понимание по новому главе НБУ

2020-07-03 11:15 999

Смолий заявил, что уже год находится под политическим давлением из-за МВФ и ПриватБанка

2020-07-03 09:12 903

Еще новости в разделе "Экономика"

До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 402

Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 744

В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд

2020-07-03 17:34 822

Гривна упала на межбанке после отставки главы НБУ: курс валют

2020-07-02 17:00 897
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике 2020-07-04 12:30 402
Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными 2020-07-04 11:30 744
В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд 2020-07-03 17:34 822
Гривна упала на межбанке после отставки главы НБУ: курс валют 2020-07-02 17:00 897

Лента

15:00 Еврокомиссия одобрила препарат для лечения COVID-19 в ЕС
видео 14:30 Очевидцы сняли на видео, как орел схватил акулу из моря
14:00 Украинцев добьют новыми наказаниями, в МВД рассказали, кому не повезет: "Попадут за решетку..."
13:00 В МОЗ Украины объяснили, почему нельзя лечить коронавирус антибиотиками
12:30 До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике
видео 12:00 Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов
11:30 Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными
фото 11:00 На выходных Украина окажется в плену невыносимой жары
10:30 Украинцам начинают выплату повышенных пенсий: что нужно знать
10:00 В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки