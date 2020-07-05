Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев
2020-07-05 10:13 120
Среди лидеров по количеству новых случаев инфицирования Львовская область, Закарпатье и Донбасс.
В Украине за минувшие сутки обнаружили 823 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что немного меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава утром в восскресенье, 5 июля.
Больше всего новых заболевших выявили во Львовской области (138), в Закарпатской области (107) и Донецкой области (81).
Также указано, что за сутки 22 украинца скончались, а общее число жертв достигло 1 249. Выздоровел 221 человек – 21 376 с начала пандемии. Всего в стране выявили 48 600 случаев инфицирования коронавиурсом.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 1951 (15)
- Волынская область - 2705 (+42)
- Днепропетровская область - 1115 (+5)
- Донецкая область - 680 (+81)
- Житомирская область - 1461 (+14)
- Закарпатская область - 3321 (+107)
- Запорожская область - 597 (+9)
- Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
- Кировоградская область - 658 (+1)
- Киев - 5543 (+78)
- Киевская область - 2774 (27)
- Львовская область - 6197 (+138)
- Луганская область - 84 (0)
- Николаевская область - 458 (+3)
- Одесская область - 1865 (+30)
- Полтавская область - 324 (+2)
- Ровенская область - 4108 (+67)
- Сумская область - 317 (+9)
- Тернопольская область - 2069 (+44)
- Харьковская область - 2348 (+37)
- Херсонская область - 196 (0)
- Хмельницкая область - 839 (11)
- Черновицкая область - 5002 (+30)
- Черкасская область - 661 (+4)
- Черниговская область - 572 (+12)
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