Коронавирус Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев

2020-07-05 10:13 120
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Среди лидеров по количеству новых случаев инфицирования Львовская область, Закарпатье и Донбасс.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 823 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что немного меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава утром в восскресенье, 5 июля.

Больше всего новых заболевших выявили во Львовской области (138), в Закарпатской области (107) и Донецкой области (81).

Также указано, что за сутки 22 украинца скончались, а общее число жертв достигло 1 249. Выздоровел 221 человек – 21 376 с начала пандемии. Всего в стране выявили 48 600 случаев инфицирования коронавиурсом.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 1951 (15)
  • Волынская область - 2705 (+42)
  • Днепропетровская область - 1115 (+5)
  • Донецкая область - 680 (+81)
  • Житомирская область - 1461 (+14)
  • Закарпатская область - 3321 (+107)
  • Запорожская область - 597 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
  • Кировоградская область - 658 (+1)
  • Киев - 5543 (+78)
  • Киевская область - 2774 (27)
  • Львовская область - 6197 (+138)
  • Луганская область - 84 (0)
  • Николаевская область - 458 (+3)
  • Одесская область - 1865 (+30)
  • Полтавская область - 324 (+2)
  • Ровенская область - 4108 (+67)
  • Сумская область - 317 (+9)
  • Тернопольская область - 2069 (+44)
  • Харьковская область - 2348 (+37)
  • Херсонская область - 196 (0)
  • Хмельницкая область - 839 (11)
  • Черновицкая область - 5002 (+30)
  • Черкасская область - 661 (+4)
  • Черниговская область - 572 (+12)

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В клубе Милевского вспышка коронавируса, уже заболел украинский футболист

2020-07-02 22:00 1137

Пандемия китайского коронавируса быстро ускоряется - глава ВОЗ раскрыл суровую правду

2020-07-01 08:12 1218

В Африке быстро растет уровень смертности от коронавируса

2020-06-25 15:46 552

В мире быстро растет скорость распространения COVID-19 - ВОЗ сделал опасное заявление

2020-06-24 08:14 624

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Новая проблема с пенсиями в Украине, с зарплаты снимут еще больше денег: раскрыты детали законопроекта

2020-07-05 10:58 57

видео В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: даже детей поместили в изоляторы

2020-07-05 10:52 66

В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови

2020-07-05 10:46 75

Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев

2020-07-05 10:13 120
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Новая проблема с пенсиями в Украине, с зарплаты снимут еще больше денег: раскрыты детали законопроекта 2020-07-05 10:58 57
видео В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: даже детей поместили в изоляторы 2020-07-05 10:52 66
В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови 2020-07-05 10:46 75
Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев 2020-07-05 10:13 120

Лента

11:03 Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой
10:58 Новая проблема с пенсиями в Украине, с зарплаты снимут еще больше денег: раскрыты детали законопроекта
видео 10:52 В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: даже детей поместили в изоляторы
10:46 В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови
10:41 НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз
10:37 Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день
10:24 "Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля
10:20 Повышение "минималки" будет проходить в три этапа
фото 10:17 В США протестующие снесли статую Колумбу и сбросили ее в море
10:13 Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев