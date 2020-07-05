Коронавирус Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев

2020-07-05 10:13 120

Среди лидеров по количеству новых случаев инфицирования Львовская область, Закарпатье и Донбасс.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 823 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что немного меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава утром в восскресенье, 5 июля.

Больше всего новых заболевших выявили во Львовской области (138), в Закарпатской области (107) и Донецкой области (81).

Также указано, что за сутки 22 украинца скончались, а общее число жертв достигло 1 249. Выздоровел 221 человек – 21 376 с начала пандемии. Всего в стране выявили 48 600 случаев инфицирования коронавиурсом.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1951 (15)

Волынская область - 2705 (+42)

Днепропетровская область - 1115 (+5)

Донецкая область - 680 (+81)

Житомирская область - 1461 (+14)

Закарпатская область - 3321 (+107)

Запорожская область - 597 (+9)

Ивано-Франковская область - 2655 (+57)

Кировоградская область - 658 (+1)

Киев - 5543 (+78)

Киевская область - 2774 (27)

Львовская область - 6197 (+138)

Луганская область - 84 (0)

Николаевская область - 458 (+3)

Одесская область - 1865 (+30)

Полтавская область - 324 (+2)

Ровенская область - 4108 (+67)

Сумская область - 317 (+9)

Тернопольская область - 2069 (+44)

Харьковская область - 2348 (+37)

Херсонская область - 196 (0)

Хмельницкая область - 839 (11)

Черновицкая область - 5002 (+30)

Черкасская область - 661 (+4)

Черниговская область - 572 (+12)

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