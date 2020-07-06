Коронавирус 80% заразившихся украинцев переносят COVID-19 в легкой форме

2020-07-06 12:43 222

Около 80% заразившихся украинцев переносят COVID-19 в легкой форме. Об этом главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире Украина 24.

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать. Они проходят лечение амбулаторно под наблюдением. 20% требуют госпитализации", - сообщил Ляшко.

Чиновник также назвал реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы", - сказал он.

Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медицинскую помощь в стационаре.

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