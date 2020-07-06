Коронавирус В мире резко возросло число случаев инфицирования коронавирусом

2020-07-06 13:44 135

ВОЗ заявила, что за сутки число случаев коронавируса в мире увеличилось на 203 тысячи и превысило 11,1 млн. Об этом свидетельствуют данные организации.

По состоянию на сегодня в мире зафиксировано 11 125 245 инфицированных и 528 204 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 203 836, число умерших увеличилось на 5 195. При этом накануне было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 летальных исходов.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки - 5 697 954. За сутки этот показатель вырос на 122 472. Число умерших там увеличилось на 3 444 и достигло 262 538.

На втором месте - Европа, где насчитывается 2 774 221 заразившийся и 199 879 умерших. За сутки число инфицированных возросло на 16 665, количество умерших увеличилось на 369.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 153 157, зафиксировано 27 074 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 468, умерли 555 человек.

Среди стран лидирует США, там выявлено больше всего инфицированных - 2 776 366. Далее - Бразилия (1 539 081), РФ (681 251), Индия (673 165), Перу (295 599), Чили (291 847), Великобритания (284 904), Испания (250 545), Мексика (245 251 и) Италия (241 419).

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